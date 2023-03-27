Только 4 ингредиента и любимые приложения: как стать мастером по приготовлению омлета

Омлет – одна из наиболее распространенных опций для сытного завтрака или быстрого перекуса. Чтобы ваше блюдо всегда было на самом высоком уровне, стоит знать несколько его секретов.

Наверняка ни для кого не станет новостью, что главным ингредиентом омлета являются яйца. Ранее существовали рекомендации по их ограничению в рационе из-за холестерина, но впоследствии выяснилось, что это один из наиболее полезных продуктов.

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Омлет – очень банальное и простое блюдо, но вам удастся довести его до совершенства, если будете знать, как правильно сочетать ингредиенты.

Рецепт французского омлета

Время: 10 минут

Порций: 1

Просто и очень вкусно / Фото Pixabay

Ингредиенты: – 4 яйца;

– 60 миллилитров молока;

– щепотка соли;

– ложка масла или масла.

Приготовление:

Взбейте яйца с молоком и солью. Ингредиенты нужно очень хорошо перемешать.

Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло или масло.

Вылейте яичную смесь на сковороду, через 30 секунд перемешайте ее.

Накрываем сковороду крышкой, производим средний огонь и готовим 5 минут.

Добавляем в омлет любимую начинку и подаем горячим.

Приятного аппетита!