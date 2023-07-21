Самые быстрые методы: как легко почистить вишни от косточек

Свежие вишни – это прекрасное летнее лакомство, но удалить их косточки иногда сложно. К счастью, есть несколько быстрых и эффективных методов, позволяющих сэкономить время и усилия.

Удаление косточек из вишни не должно быть трудоемкой задачей. С помощью трех быстрых и эффективных методов, собранных 24 каналом, вы можете быстро удалить косточки и насладиться свежими вишнями без забот.

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Скрепка или шпилька

Начните с расправки скрепки или открытия шпильки и создайте небольшой крючок. Крепко держите вишню в одной руке и вставьте крючок в ножку вишни. Осторожно вставьте крючок в вишню, пока он не достигнет косточки. Вращающими движениями заденьте косточку и медленно вытяните ее.

Повторите процесс для каждой вишни и вы быстро получите вишни без косточек. Этот способ идеален, если у вас есть несколько вишен, чтобы освободить от косточек, и под рукой нет специальных инструментов.

Такая вкусная вишня / Фото unsplash

Соломинка или палочка

Если вы ищете быстрый метод, не требующий специальных инструментов, попробуйте метод соломинки или палочек. Начните с удаления плодоножки из вишни. Возьмите крепкую соломинку или тонкую палочку. Осторожным движением вставьте соломинку или палочку в ножку вишни, пока она не достигнет косточки. Протолкните косточку через вишню и вытащите ее с другой стороны, чтобы она упала в миску или контейнер.

Инструмент для удаления косточек от вишни

Для тех, кто часто очищает вишни от косточек или нуждается в удалении косточек в больших количествах, инвестирование в инструмент для удаления косточек от вишен является выгодным вариантом. Поместите вишню в специальное отверстие, убедившись, что конец стебля смотрит вверх. Сожмите или нажмите на кость, чтобы задействовать механизм и вытолкнуть кость через дно.