Видалення кісточок з вишні не повинно бути трудомістким завданням. За допомогою трьох швидких і ефективних методів, зібраних 24 Каналом, ви можете швидко видалити кісточки та насолодитися свіжими вишнями без будь-яких турбот.

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Скріпка або шпилька

Почніть з розправлення скріпки або відкриття шпильки та створіть невеликий гачок. Міцно тримайте вишню в одній руці та вставте гачок у ніжку вишні. Обережно вставте гачок у вишню, поки він не досягне кісточки. Обертаючими рухами зачепіть кісточку і повільно витягніть її.

Повторіть процес для кожної вишні, і ви швидко отримаєте вишні без кісточок. Цей спосіб ідеальний, якщо у вас є лише кілька вишень, щоб звільнити від кісточок, і під рукою немає спеціальних інструментів.

Така смачна вишня / Фото unsplash

Соломинка або паличка

Якщо ви шукаєте швидкий метод, який не потребує спеціальних інструментів, спробуйте метод соломинки або паличок. Почніть з видалення плодоніжки з вишні. Візьміть міцну соломинку або тонку паличку. Обережним рухом вставте соломинку або паличку в ніжку вишні, доки вона не досягне кісточки. Проштовхніть кісточку через вишню та витягніть її з іншого боку, щоб вона впала в миску або контейнер.

Інструмент для видалення кісточок від вишні

Для тих, хто часто очищає вишні від кісточок або потребує видалення кісточок у великих кількостях, інвестування в інструмент для видалення кісточок від вишень є вигідним варіантом. Помістіть вишню в спеціальний отвір, переконавшись, що кінець стебла дивиться вгору. Стисніть або натисніть на кістку, щоб задіяти механізм і виштовхнути кістку через дно.

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