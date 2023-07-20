Рецепт с давними традициями – это проверенная классика. Вы можете быть уверены, что эта консервация простоит всю зиму. Но она такая вкусная, что вам захочется все съесть еще до первого снега.
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Рецепт маринованных огурцов
- Время: 30 минут
- Порций: 4 литра
Так хрустяще / Фото ania gotuje
Приготовление:
- Огурцы тщательно промойте под проточной холодной водой. Также промойте фенхель, хрен и листья (если используете).
- Корень хрена нарежьте более мелкими полосками, а головки чеснока удалите зубчики. Зубчики чеснока чистить не нужно.
- Подготовьте четыре чистых банка по 1 литру. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Также нужны винтовые крышки. Используйте только неповрежденные банки и крышки.
- Все продукты разделите поровну на четыре части.
- На дно каждой банки положите немного укропа, зубчики чеснока, кусочки и листья хрена или дуба (если есть).
- Начинайте укладывать огурцы. Составьте их вертикально. Старайтесь поместить в банк как можно больше огурцов.
- Вскипятите два литра воды и добавьте в нее четыре столовых ложки каменной соли. Помешивайте воду, пока в ней не растворится соль.
- Залейте все банки горячей водой и посолите. Слегка встряхните банку, чтобы вода проникла во все пузырьки воздуха внутри банки. Рассол должен полностью покрывать огурцы.
- Плотно закройте банки и оставьте на три дня в комнате где будет около 20 градусов. По истечении этого времени можно переместить банки с огурцами в амбар или погреб. Огурцы замаринуются примерно через две недели и максимум через 20 дней.
- После того как банки будут закручены, их можно перевернуть вверх дном, завернуть в полотенце или хлопчатобумажную ткань и оставить до полного охлаждения.