Думаем, у каждого в запасе найдется пара баночек тушенки – говяжьей, куриной или свиной. Конечно, проще всего съесть ее с хлебом, но с макаронами будет и вкуснее, и сытнее.

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Рецепт макарон с тушенкой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 2 стакана макарон;

– 1 банка тушенки;

– соль;

– твердый сыр (по желанию).

Приготовление:

Налейте в среднюю кастрюлю воды, добавьте соли по своему вкусу и доведите до кипения. Как вода закипит, варите макароны 10 – 13 минут. Откиньте их на сито и верните в кастрюлю. Добавьте тушенку, как следует все перемешайте и разложите по порционным тарелкам. Посыпьте макароны тертым сыром и подавайте на стол.

Приятного аппетита!