Ми впевнені, що у кожного з вас знайдеться кілька баночок тушонки: яловичої чи курячої. Безумовно, її можна просто викласти на хліб, але щоб насититися пропонуємо вам відварити на гарнір макарони.

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Рецепт макаронів з тушонкою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 2 склянки макаронів;

– банка тушонки;

– сіль;

– твердий сир за бажанням.

Приготування:

Налийте у середню каструлю води, додайте 1 столову ложку солі та доведіть все до кипіння.

Коли вода закипить, додайте макарони та відваріть їх киплячій воді 10 – 13 хвилин.

Процідіть їх через сито, та перекладіть знову в каструлю.

Додайте тушонку, ретельно перемішайте та розкладіть на порційні тарілки.

Натріть макарони з м'ясом твердим сиром та подавайте до столу.

Смачного!