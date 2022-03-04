Ми впевнені, що у кожного з вас знайдеться кілька баночок тушонки: яловичої чи курячої. Безумовно, її можна просто викласти на хліб, але щоб насититися пропонуємо вам відварити на гарнір макарони.
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Рецепт макаронів з тушонкою
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Налийте у середню каструлю води, додайте 1 столову ложку солі та доведіть все до кипіння.
- Коли вода закипить, додайте макарони та відваріть їх киплячій воді 10 – 13 хвилин.
- Процідіть їх через сито, та перекладіть знову в каструлю.
- Додайте тушонку, ретельно перемішайте та розкладіть на порційні тарілки.
- Натріть макарони з м'ясом твердим сиром та подавайте до столу.
Смачного!