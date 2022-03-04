Быстрое блюдо из макарон: рецепт с тушенкой

4 марта 2022 , 17:10
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Макароны – это всегда быстро и сытно. Они отлично сочетаются с рыбой, мясом, салатами. В этот раз мы предлагаем приготовить их с тушенкой. Блюдо будет готово через 20 минут.

Думаем, у каждого в запасе найдется пара баночек тушенки – говяжьей, куриной или свиной. Конечно, проще всего съесть ее с хлебом, но с макаронами будет и вкуснее, и сытнее.

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Рецепт макарон с тушенкой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 2 стакана макарон;
– 1 банка тушенки;
– соль;
– твердый сыр (по желанию).

Приготовление:

  1. Налейте в среднюю кастрюлю воды, добавьте соли по своему вкусу и доведите до кипения.
  2. Как вода закипит, варите макароны 10 – 13 минут.
  3. Откиньте их на сито и верните в кастрюлю.
  4. Добавьте тушенку, как следует все перемешайте и разложите по порционным тарелкам.
  5. Посыпьте макароны тертым сыром и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак