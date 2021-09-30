Легче чистится – быстрее готовится: картофельные лайфхаки в помощь новичкам и нетерпеливым

Картошка – завсегдатай на нашем столе. Но каждый раз мы узнаем новые хитрости, которые облегчают ее чистку и приготовлениу. Итак, начинаем очередной урок кухонной магии!

И не смейтесь: готовить картошку – тоже магия! Вот несколько волшебных трюков, которые полезно знать каждому.

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Например, благодаря кусочку сливочного масла или маргарина, который вы отправите в кастрюлю, картошка сварится гораздо быстрее. Жир образует на поверхности воды пленку, которая будет удерживать температуру .

У картошки – свои секреты / Фото Pixabay

Если у вас времени в обрез – почистите картошку, проткните каждую картофелину вилкой в нескольких местах и отправьте в микроволновую печь. Через 10 минут картошка будет готова!

Также этой овощ спасет пересоленный суп: просто добавьте в него несколько ломтиков картошки – они впитают в себя лишнюю соль.

Чистить картошку, сваренную "в мундире", – не самый приятный процесс. Поэтому, прежде чем отправить ее на огонь, проведите по каждой картофелине ножом по кругу. Отваренная таким образом картошка почистится гораздо быстрее.