Готувати картоплю – далеко не найважчий аспект кулінарного мистецтва. Але навіть тут існують цікавинки, які варто знати кожному.

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Наприклад, якщо ви варите картоплю, то шматочок вершкового масла або маргарину, покладений у каструлю, значно пришвидшить процес. Він створить плівку, яка допоможе картоплі швидше зготуватися.

Картопля має багато секретів / Фото Pixabay

Якщо у вас зовсім бракує часу – почистіть картоплю, проткніть кожну картоплину виделкою декілька разів та поставте у мікрохвильову піч. Через 10 хвилин картопля буде готовою.

Також овоч допоможе врятувати суп, який ви ненароком пересолили – для цього додайте до нього декілька шматків картоплі.

Доволі часто після варіння чищення картоплі – далеко не найприємніший процес. Перед варінням проведіть по картоплині ножем по колу – і охолоджена зварена картопля буде чиститися набагато легше.