Готовить картофель – далеко не самый трудный аспект кулинарного искусства. Но даже здесь существуют интересные лайфхаки, которые следует знать каждому.

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Например, если вы варите картошку, то кусочек сливочного масла или маргарина, положенный в кастрюлю, значительно ускорит процесс. Он создает пленку, которая поможет картофелю быстрее приготовиться .

Картофель имеет много секретов / Фото Pixabay

Если у вас совсем мало времени – почистите картофель, проткните каждую картофелину вилкой несколько раз и поставьте в микроволновую печь. Через 10 минут картофель будет готов.

Также овощ поможет спасти суп, который вы нечаянно пересолили – для этого добавьте в него несколько кусков картофеля.

Довольно часто после варки чистка картофеля – далеко не самый приятный процесс. Перед варкой проведите по картофелине ножом по кругу – и охлажденный сваренный картофель будет чиститься намного легче.