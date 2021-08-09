Шеф-повар поделился рецептом пирога с голубикой, но вы можете добавить в него любые любимые ягоды. Основа пирога – это песочное тесто, хрустящее и нежное.

Читайте также Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"

В сочетании с ягодами, пирог станет вашим любимым лакомством летом, а зимой вы смело можете готовить его с замороженными ягодами или фруктами.

Рецепт пирога с голубикой

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 г муки;

– 400 г сливочного масла;

– 100 г сахара;

– 10 г соли;

– 4 шт. яичных желтков;

Для начинки:

– 500 г голубики;

– 10 г кукурузного крахмала;

– 15 г сахара.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте ее с холодными кубиками сливочного масла и разомните руками в крошку.



Скриншот с видео

Добавьте яичные желтки к смеси и перемешайте тесто до однородной консистенции.

Скриншот с видео

Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в тонкий слой.

Скриншот с видео

У вас должно получиться два слоя теста. Один из них заморозьте, другой – разровняйте и выложите в круглую форму для выпекания. Чтобы тесто не растаяло, пока вы будете готовить начинку для пирога, отправьте его в холодильник. Смешайте ягоды с крахмалом и сахаром.

Скриншот с видео

Высыпьте ягоды в форму с тестом и разровняйте. Замороженный слой теста выньте из морозилки. Хаотично вырежьте на нем круги разных размеров и выложите на тесто. Выпекайте пирог с голубикой в разогретой до 175 градусов духовке в течение 25 – 30 минут.

Скриншот с видео