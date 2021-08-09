Универсальная выпечка: быстрый пирог с голубикой по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Бывает, что так хочется сладенького, но определиться со вкусом трудно. Повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подготовил для читателей универсальный рецепт пирога, начинку для которого вы можете выбрать на свой вкус.
Шеф-повар поделился рецептом пирога с голубикой, но вы можете добавить в него любые любимые ягоды. Основа пирога – это песочное тесто, хрустящее и нежное.
Читайте также Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"
В сочетании с ягодами, пирог станет вашим любимым лакомством летом, а зимой вы смело можете готовить его с замороженными ягодами или фруктами.
Рецепт пирога с голубикой
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 6
– 500 г муки;
– 400 г сливочного масла;
– 100 г сахара;
– 10 г соли;
– 4 шт. яичных желтков;
Для начинки:
– 500 г голубики;
– 10 г кукурузного крахмала;
– 15 г сахара.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте ее с холодными кубиками сливочного масла и разомните руками в крошку.
Скриншот с видео
- Добавьте яичные желтки к смеси и перемешайте тесто до однородной консистенции.
Скриншот с видео
- Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в тонкий слой.
Скриншот с видео
- У вас должно получиться два слоя теста. Один из них заморозьте, другой – разровняйте и выложите в круглую форму для выпекания.
- Чтобы тесто не растаяло, пока вы будете готовить начинку для пирога, отправьте его в холодильник.
- Смешайте ягоды с крахмалом и сахаром.
Скриншот с видео
- Высыпьте ягоды в форму с тестом и разровняйте.
- Замороженный слой теста выньте из морозилки. Хаотично вырежьте на нем круги разных размеров и выложите на тесто.
- Выпекайте пирог с голубикой в разогретой до 175 градусов духовке в течение 25 – 30 минут.
Скриншот с видео
- Готовый пирог выньте из духовки и оставьте остывать в форме.
- Достаньте охлажденный ягодный пирог из формы и нарежьте его на порционные кусочки. Приятного аппетита!