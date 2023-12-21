Кушанье, которое точно станет непременным украшением вашего праздничного стола – лосось со шпинатом. Оно сочетает в себе лучшие вкусы нежного лосося и аромат свежего шпината.
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Рецепт лосося со шпинатом
Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Лосось промойте, положите на доску кожей вниз, вставьте нож между кожей и мясом и, держа конец филе, протяните нож, чтобы срезать кожу.
- Разделите рыбу на 3 меньшие части, приправьте солью и перцем.
- Ингредиенты для маринада смешайте и смажьте им кусочки лосося. Оставьте мариноваться на 15 – 30 минут, затем поместите в форму для духовки.
- Разогрейте духовку до 210 градусов, вставьте блюдо с лососем и запекайте 17 минут.
- Шпинат промойте и обсушите. На сковороде разогрейте сливочное масло и чеснок, как только он начнет шипеть, добавьте шпинат и тушите помешивая.
- Добавьте сливки, приправьте солью и перцем и доведите до кипения.
- Достаньте рыбу из духовки, сверху выложите шпинат и посыпьте нарезанными вялеными помидорами.