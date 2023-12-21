Секретным ингредиентом каждого салата является соус, обычно подбираемый к салату. Более густые соусы на основе йогурта, сливок или майонеза отлично подходят для салатов из отварных овощей, с мясом или селедкой. В то время как оливковое масло импонирует к хрустящим закускам со свежими овощами и сыром.

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Соус на основе майонеза

  • Время: 10 минут

  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Чеснок измельчите.
  2. Переложите в миску, добавьте майонез, горчицу, сок лимонный, вустерский соус и мелко натертый пармезан.
  3. Перемешайте, приправьте солью и перцем.

Заправка на основе оливкового масла

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Выжмите лимонный сок.
  2. Перелейте его в банку, желательно через ситечко.
  3. Добавьте тертый зубчик чеснока.
  4. Затем горчицу, мед, зелень, соль и перец.
  5. Закройте банку и тщательно встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались.
  6. Теперь можно полить салат соусом.

Соус на основе йогурта

  • Время: 10 минут

  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Поместите йогурт в миску.
  2. Добавьте выдавленный чеснок, сахар, перец и зелень.
  3. Все тщательно перемешайте.
  4. Приправьте солью и перцем.
  5. Перед подачей соус необходимо поставить в холодильник примерно на один-два часа.