Секретным ингредиентом каждого салата является соус, обычно подбираемый к салату. Более густые соусы на основе йогурта, сливок или майонеза отлично подходят для салатов из отварных овощей, с мясом или селедкой. В то время как оливковое масло импонирует к хрустящим закускам со свежими овощами и сыром.

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Соус на основе майонеза

Время: 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки майонеза;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 – 2 чайные ложки вустерского соуса;

– 4 столовые ложки тертого пармезана;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Чеснок измельчите. Переложите в миску, добавьте майонез, горчицу, сок лимонный, вустерский соус и мелко натертый пармезан. Перемешайте, приправьте солью и перцем.

Заправка на основе оливкового масла

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 миллилитров оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 лимон;

– 2 – 3 чайные ложки горчицы;

– соль, перец по вкусу;

– любая свежая или сушеная зелень по вкусу.

Приготовление:

Выжмите лимонный сок. Перелейте его в банку, желательно через ситечко. Добавьте тертый зубчик чеснока. Затем горчицу, мед, зелень, соль и перец. Закройте банку и тщательно встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались. Теперь можно полить салат соусом.

Соус на основе йогурта

Время : 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм натурального йогурта;

– 3 зубчика чеснока;

– ½ чайной ложки сахара;

– ½ чайной ложки молотой паприки;

– 1 чайная ложка прованских трав;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Поместите йогурт в миску. Добавьте выдавленный чеснок, сахар, перец и зелень. Все тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем. Перед подачей соус необходимо поставить в холодильник примерно на один-два часа.

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