Секретным ингредиентом каждого салата является соус, обычно подбираемый к салату. Более густые соусы на основе йогурта, сливок или майонеза отлично подходят для салатов из отварных овощей, с мясом или селедкой. В то время как оливковое масло импонирует к хрустящим закускам со свежими овощами и сыром.
Интересно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.
Соус на основе майонеза
Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Чеснок измельчите.
- Переложите в миску, добавьте майонез, горчицу, сок лимонный, вустерский соус и мелко натертый пармезан.
- Перемешайте, приправьте солью и перцем.
Заправка на основе оливкового масла
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Выжмите лимонный сок.
- Перелейте его в банку, желательно через ситечко.
- Добавьте тертый зубчик чеснока.
- Затем горчицу, мед, зелень, соль и перец.
- Закройте банку и тщательно встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались.
- Теперь можно полить салат соусом.
Соус на основе йогурта
Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Поместите йогурт в миску.
- Добавьте выдавленный чеснок, сахар, перец и зелень.
- Все тщательно перемешайте.
- Приправьте солью и перцем.
- Перед подачей соус необходимо поставить в холодильник примерно на один-два часа.