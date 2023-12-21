Страва, яка точно стане неодмінною прикрасою вашого святкового столу – лосось зі шпинатом. Вона поєднує в собі найкращі смаки ніжного лосося та ароматність свіжого шпинату.
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Рецепт лосося зі шпинатом
Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Лосось промийте, покладіть на дошку шкірою вниз, вставте ніж між шкірою та м’ясом і, тримаючи кінець філе, протягніть ніж, щоб зрізати шкіру.
- Розділіть рибу на 3 менші частини, приправте сіллю та перцем.
- Інгредієнти для маринаду змішайте і змастити ним шматочки лосося. Залиште маринуватися на 15 – 30 хвилин, потім помістіть у форму для духовки.
- Розігрійте духовку до 210 градусів, вставте блюдо з лососем і запікайте 17 хвилин.
- Шпинат промийте і обсушіть. На сковороді розігрійте вершкове масло і часник, як тільки він почне шипіти, додайте шпинат і тушкуйте, помішуючи.
- Додайте вершки, приправте сіллю та перцем і доведіть до кипіння.
- Дістаньте рибу з духовки, зверху викладіть шпинат і посипте нарізаними в’яленими помідорами.