"Пьяный петух" – кок-о-ван: куриные бедрышки по-французски по быстрому рецепту

Чтобы приготовить знаменитый бургундский кок-о-ван, не обязательно покупать целого петуха. Достаточно будет и бедрышек. Томленные в вине с овощами и грибами, они заменят собой целый ужин!

Кок-о-ван, придуманный поварами Бургундии, сегодня популярен во всем мире. Нежная курятина, буквально сама отделяющаяся от кости, овощи в насыщенном винном соусе – просто сказка!

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По классическому рецепту откормленного петуха томят 4 – 5 часов. Мы предлагаем ускоренный, но оттого не менее вкусный вариант блюда.

Кок-о-ван из куриных бедрышек: быстрый рецепт

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порции: 6 – 8



Фото Damn delicious

– 3 ломтика бекона (нарезанных кубиками);– 6 – 8 куриных бедрышек с костью и кожей;– 3 морковки;– 200 граммов грибов;– 3 стебля лука-шалота;– 3 зубчика чеснока;– 2 столовые ложки муки;– 2 столовые ложки томатной пасты;– 1 стакан красного сухого вина;– 1½ стакана куриного бульона;– 4 веточки свежего чабреца;– 2 столовые ложки измельченной свежей петрушки;– свежемолотый черный перец;– соль.

Приготовление:

Разогрейте сковороду и обжарьте на ней бекон до румяной и хрустящей корочки (6 – 8 минут). Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, которое впитает лишний жир. Куриные бедрышки приправьте 1 чайной ложкой соли и ½ чайной ложки перца. Обжарьте бедрышки (сперва той стороной, где больше кожи) до золотистой корочки (по 2 – 3 минуты с каждой стороны). Слейте лишний жир, оставив в сковороде 2 столовые ложки. Нарежьте грибы тонкими ломтиками, лук-шалот – четвертинками. Отправьте на сковороду и обжарьте, периодически помешивая (5 – 7 минут). Посолите и поперчите. Добавьте в грибы измельченный чеснок и потушите до появления аромата.



Фото Damn delicious

Смешайте муку и томатную пасту. Отправьте в грибы и доведите смесь до кипения. Добавьте вино, куриный бульон, чабрец и нарезанную вдоль на четвертинки морковь. Куриные бедрышки верните в сковороду и потушите на медленном огне под картушем (пергаментной крышкой) 40 – 50 минут. В конце добавьте бекон и измельченную петрушку. При необходимости еще немного посолите и поперчите.

Кок-о-ван из куриных бедрышек готов.

Приятного аппетита!