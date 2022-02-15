"Пьяный петух" – кок-о-ван: куриные бедрышки по-французски по быстрому рецепту
15 февраля 2022 , 16:54Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Чтобы приготовить знаменитый бургундский кок-о-ван, не обязательно покупать целого петуха. Достаточно будет и бедрышек. Томленные в вине с овощами и грибами, они заменят собой целый ужин!
Кок-о-ван, придуманный поварами Бургундии, сегодня популярен во всем мире. Нежная курятина, буквально сама отделяющаяся от кости, овощи в насыщенном винном соусе – просто сказка!
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По классическому рецепту откормленного петуха томят 4 – 5 часов. Мы предлагаем ускоренный, но оттого не менее вкусный вариант блюда.
Кок-о-ван из куриных бедрышек: быстрый рецепт
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 6 – 8
Фото Damn delicious
– 3 ломтика бекона (нарезанных кубиками);
– 6 – 8 куриных бедрышек с костью и кожей;
– 3 морковки;
– 200 граммов грибов;
– 3 стебля лука-шалота;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 1 стакан красного сухого вина;
– 1½ стакана куриного бульона;
– 4 веточки свежего чабреца;
– 2 столовые ложки измельченной свежей петрушки;
– свежемолотый черный перец;
– соль.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду и обжарьте на ней бекон до румяной и хрустящей корочки (6 – 8 минут). Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, которое впитает лишний жир.
- Куриные бедрышки приправьте 1 чайной ложкой соли и ½ чайной ложки перца.
- Обжарьте бедрышки (сперва той стороной, где больше кожи) до золотистой корочки (по 2 – 3 минуты с каждой стороны). Слейте лишний жир, оставив в сковороде 2 столовые ложки.
- Нарежьте грибы тонкими ломтиками, лук-шалот – четвертинками. Отправьте на сковороду и обжарьте, периодически помешивая (5 – 7 минут). Посолите и поперчите.
- Добавьте в грибы измельченный чеснок и потушите до появления аромата.
Фото Damn delicious
- Смешайте муку и томатную пасту. Отправьте в грибы и доведите смесь до кипения.
- Добавьте вино, куриный бульон, чабрец и нарезанную вдоль на четвертинки морковь.
- Куриные бедрышки верните в сковороду и потушите на медленном огне под картушем (пергаментной крышкой) 40 – 50 минут.
- В конце добавьте бекон и измельченную петрушку. При необходимости еще немного посолите и поперчите.
Кок-о-ван из куриных бедрышек готов.
Приятного аппетита!