Кок-о-ван, придуманный поварами Бургундии, сегодня популярен во всем мире. Нежная курятина, буквально сама отделяющаяся от кости, овощи в насыщенном винном соусе – просто сказка!

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По классическому рецепту откормленного петуха томят 4 – 5 часов. Мы предлагаем ускоренный, но оттого не менее вкусный вариант блюда.

Кок-о-ван из куриных бедрышек: быстрый рецепт

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порции: 6 – 8


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней бекон до румяной и хрустящей корочки (6 – 8 минут). Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, которое впитает лишний жир.
  2. Куриные бедрышки приправьте 1 чайной ложкой соли и ½ чайной ложки перца.
  3. Обжарьте бедрышки (сперва той стороной, где больше кожи) до золотистой корочки (по 2 – 3 минуты с каждой стороны). Слейте лишний жир, оставив в сковороде 2 столовые ложки.
  4. Нарежьте грибы тонкими ломтиками, лук-шалот – четвертинками. Отправьте на сковороду и обжарьте, периодически помешивая (5 – 7 минут). Посолите и поперчите.
  5. Добавьте в грибы измельченный чеснок и потушите до появления аромата.


Фото Damn delicious

  1. Смешайте муку и томатную пасту. Отправьте в грибы и доведите смесь до кипения.
  2. Добавьте вино, куриный бульон, чабрец и нарезанную вдоль на четвертинки морковь.
  3. Куриные бедрышки верните в сковороду и потушите на медленном огне под картушем (пергаментной крышкой) 40 – 50 минут.
  4. В конце добавьте бекон и измельченную петрушку. При необходимости еще немного посолите и поперчите.

Кок-о-ван из куриных бедрышек готов.

Приятного аппетита!