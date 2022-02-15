Кок-о-ван, придуманий кухарями Бургундії, нині популярний в цілому світі. Ніжна курятина, що буквально сама відокремлюється від кістки, овочі в насиченому винному соусі – просто казка!

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За класичним рецептом вгодованого півня довго (4 – 5 годин) тушкують у вині з овочами. Ми пропонуємо швидший, але від того не менш смачний варіант.

Рецепт кок-о-ван з курячими стегнами

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 6 – 8



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 3 скибочки бекону (нарізані кубиками);

– 6 – 8 курячих стегенець із кісткою і шкірою;

– 3 морквини;

– 200 грамів грибів;

– 3 пагони цибулі-шалот;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 1 склянка червоного сухого вина;

– 1½ склянки курячого бульйону;

– 4 гілочки свіжого чебрецю.



– 2 столові ложки подрібненої свіжої петрушки

– сіль;

– свіжомелений чорний перець;.

Приготування:

Розігрійте сковорідку на сильному вогні та обсмажте бекон до рум’яної та хрусткої скоринки (6 – 8 хвилин). Перекладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб позбутися зайвого жиру.

Приправте курячі стегенця 1 чайною ложкою солі і половиною чайної ложки перцю.

Обсмажте курочку шкірою вниз до золотистої скоринки (приблизно по 2 – 3 хвилини з кожної сторони). Злийте зайвий жир зі сковорідки, залишивши 2 столові ложки для подальшого використання.

Наріжте гриби тонкими скибками, цибулю шалот – четвертинками. Додайте на сковорідку та обсмажуйте періодично помішуючи (5 – 7 хвилин). Присмачте все сіллю і перцем.

Додайте подрібнений часник та тушкуйте до появи аромату.



Фото Damn delicious

Змішайте борошно та томатну пасту, додайте до овочів та доведіть до кипіння. Влийте вино, курячий бульйон, чебрець і моркву нарізану на четвертинки. Поверніть курку в сковорідку та тушкуйте на повільному вогні під картушем (кришкою з пергаменту для випікання) (40 – 50 хвилин).

Додайте до страви бекон та подрібнену петрушку, присмачте сіллю та перцем.

Кок-о-ван з курячих стегон готовий. Смачного!