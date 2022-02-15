Кок-о-ван, придуманий кухарями Бургундії, нині популярний в цілому світі. Ніжна курятина, що буквально сама відокремлюється від кістки, овочі в насиченому винному соусі – просто казка!
Читайте також Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою
За класичним рецептом вгодованого півня довго (4 – 5 годин) тушкують у вині з овочами. Ми пропонуємо швидший, але від того не менш смачний варіант.
Рецепт кок-о-ван з курячими стегнами
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 6 – 8
Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігрійте сковорідку на сильному вогні та обсмажте бекон до рум’яної та хрусткої скоринки (6 – 8 хвилин). Перекладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб позбутися зайвого жиру.
- Приправте курячі стегенця 1 чайною ложкою солі і половиною чайної ложки перцю.
- Обсмажте курочку шкірою вниз до золотистої скоринки (приблизно по 2 – 3 хвилини з кожної сторони). Злийте зайвий жир зі сковорідки, залишивши 2 столові ложки для подальшого використання.
- Наріжте гриби тонкими скибками, цибулю шалот – четвертинками. Додайте на сковорідку та обсмажуйте періодично помішуючи (5 – 7 хвилин). Присмачте все сіллю і перцем.
- Додайте подрібнений часник та тушкуйте до появи аромату.
Фото Damn delicious
- Змішайте борошно та томатну пасту, додайте до овочів та доведіть до кипіння. Влийте вино, курячий бульйон, чебрець і моркву нарізану на четвертинки. Поверніть курку в сковорідку та тушкуйте на повільному вогні під картушем (кришкою з пергаменту для випікання) (40 – 50 хвилин).
- Додайте до страви бекон та подрібнену петрушку, присмачте сіллю та перцем.
Кок-о-ван з курячих стегон готовий. Смачного!