Маринованные грибочки – универсальная закуска к любому столу. Их можно добавлять в салаты, мясные блюда, или подавать, как самостоятельное блюдо. Нарежьте их тонкими ломтиками и выложите на бутерброд или добавьте к сэндвичу – это будет всегда вкусно!

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Для маринования грибов лучше выбирать мелкие шампиньоны. Если выбираете средние или большие – разрежьте их пополам.

Рецепт маринованных шампиньонов

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2 банка по 500 грамм

Ингредиенты:

– 1 килограмм шампиньонов;

– 130 граммов воды;

– 50 – 80 граммов столового уксуса 9%;

– 50 граммов масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– черный перец горошком;

– зерна горчицы;

– кориандр.

Приготовление:

Тщательно промойте и почистите шампиньоны. Важно, чтобы они были без земли и песка. Для этого промойте их в нескольких водах до и после очистки.

Предварительно простерилизуйте банки и крышки, в которых будет консервировать овощи.

В кастрюле, в которую будете варить грибы, смешайте воду, масло, уксус, сахар, соль и специи. Перец, зерно горчицы или кориандр добавляйте на выбор.

Доведите маринад до кипения, и сыпьте грибы. Сначала жидкости будет мало, но затем шампиньоны пустят сок и он полностью покроет их. Варите их 15 минут.

Выложите грибы вместе с маринадом в стерилизованные банки. Закройте крышками и храните в прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления маринованных грибов: