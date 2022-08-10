Маринованные грибочки – универсальная закуска к любому столу. Их можно добавлять в салаты, мясные блюда, или подавать, как самостоятельное блюдо. Нарежьте их тонкими ломтиками и выложите на бутерброд или добавьте к сэндвичу – это будет всегда вкусно!
Читайте также Не только капусту: квасим редис и цветную капусту – узнайте удивительный рецепт
Для маринования грибов лучше выбирать мелкие шампиньоны. Если выбираете средние или большие – разрежьте их пополам.
Рецепт маринованных шампиньонов
- Время: 60 минут
- Порции: 2 банка по 500 грамм
Приготовление:
- Тщательно промойте и почистите шампиньоны. Важно, чтобы они были без земли и песка. Для этого промойте их в нескольких водах до и после очистки.
- Предварительно простерилизуйте банки и крышки, в которых будет консервировать овощи.
- В кастрюле, в которую будете варить грибы, смешайте воду, масло, уксус, сахар, соль и специи. Перец, зерно горчицы или кориандр добавляйте на выбор.
- Доведите маринад до кипения, и сыпьте грибы. Сначала жидкости будет мало, но затем шампиньоны пустят сок и он полностью покроет их. Варите их 15 минут.
- Выложите грибы вместе с маринадом в стерилизованные банки. Закройте крышками и храните в прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления маринованных грибов: