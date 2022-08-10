Мариновані грибочки – універсальна закуска до будь-якого столу. Їх можна додавати до салатів, м'ясних страв, або подавати, як самостійну страву. Наріжте їх тонкими скибками та викладіть на канапку або додайте до сендвіча – це смакуватиме завжди!

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Для маринування грибів краще обирати дрібні печериці. Якщо обираєте середні чи великі – розріжте їх навпіл.

Рецепт маринованих печериць

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2 банки по 500 грамів

Приготування:

  • Ретельно помийте та почистіть печериці. Важливо, щоб вони були без землі та піску. Для цього промийте їх у кількох водах до та після очищення.
  • Заздалегідь простерилізуйте банки та кришки, у яких буде консервувати овочі.
  • У каструлі, в які будете варити гриби, змішайте воду, олію, оцет, цукор, сіль та спеції. Перець, зерна гірчиці або коріандр додавайте на вибір.
  • Доведіть маринад до кипіння та висипте гриби. Спочатку рідини буде мало, але потім печериці пустять сік і він повністю покриє їх. Варіть їх 15 хвилин.
  • Викладіть гриби разом з маринадом у стерилізовані банки. Закрийте кришками та зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

Відеорецепт приготування маринованих грибів: