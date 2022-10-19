Когда времени мало: простой и вкусный салат из свеклы и сыра фета
Источник:Ania Starmach
Довольно часто в безумном ритме жизни у нас нет времени на долгое пребывание у плиты. Быстрые рецепты вкусных блюд – это то, что всегда выручает и позволяет позаботиться о себе, даже когда свободны всего несколько минут.
Когда не хватает времени на приготовление сытного основного блюда, всегда можно воспользоваться рецептами салатов. Они не требуют много времени и позволяют использовать ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике.
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Салат из свеклы и феты – это быстрое блюдо, которое сможет не только порадовать хорошим вкусом, но и наполнит организм витаминами и столь необходимой энергией.
Рецепт салата из свеклы и феты
Время: 15 минут
Порций: 2
Быстро, вкусно и питательно / Фото Ania Starmach
Ингредиенты:
- запеченная свекла – 3 больших или 4 маленьких;
- сыр фета – 100 грамм;
- грецкие орехи или арахис – 2 столовые ложки;
- рукола – 2 горсти;
- оливковое масло – 2 столовые ложки;
- мед – 1 чайная ложка;
- бальзамический уксус – 1 чайная ложка;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу и фету нарезаем кубиками.
- Руколу нарезаем крупными кусочками.
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В небольшой миске смешиваем оливковое масло, уксус, мед, соль и перец.
- Орехи обжариваем до золотистого цвета.
- Тщательно перемешиваем все ингредиенты в большой миске.
Приятного аппетита!