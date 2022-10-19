Коли бракує часу на приготування ситної основної страви, завжди можна скористатися рецептами салатів. Вони не потребують багато часу та дозволяють використати інгредієнти, які є у кожному холодильнику.

Читайте також Простий рецепт курочки із сезонними овочами для усієї сім'ї

Салат з буряка та фети – це швидка страва, яка зуміє не лише потішити гарним смаком, а й наповнить організм вітамінами та такою необхідною енергією.

Рецепт салату з буряка та фети

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Швидко, смачно та поживно / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

  • запечені буряки – 3 великих або 4 маленьких;
  • сир фета – 100 грамів;
  • волоські горіхи або арахіс – 2 столові ложки;
  • рукола – 2 жмені;
  • оливкова олія – 2 столові ложки;
  • мед – 1 чайна ложка;
  • бальзамічний оцет – 1 чайна ложка;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Буряк та фету нарізаємо кубиками.
  2. Руколу нарізаємо крупними шматочками.
  3. У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, оцет, мед, сіль та перець.
  4. Горіхи обсмажуємо до золотистого кольору.
  5. Ретельно перемішуємо усі інгредієнти у великій мисці.

Смачного!