Когда не хватает времени на приготовление сытного основного блюда, всегда можно воспользоваться рецептами салатов. Они не требуют много времени и позволяют использовать ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике.

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Салат из свеклы и феты – это быстрое блюдо, которое сможет не только порадовать хорошим вкусом, но и наполнит организм витаминами и столь необходимой энергией.

Рецепт салата из свеклы и феты

Время: 15 минут

Порций: 2

Быстро, вкусно и питательно / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

запеченная свекла – 3 больших или 4 маленьких;

сыр фета – 100 грамм;

грецкие орехи или арахис – 2 столовые ложки;

рукола – 2 горсти;

оливковое масло – 2 столовые ложки;

мед – 1 чайная ложка;

бальзамический уксус – 1 чайная ложка;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и фету нарезаем кубиками. Руколу нарезаем крупными кусочками. В небольшой миске смешиваем оливковое масло, уксус, мед, соль и перец. Орехи обжариваем до золотистого цвета. Тщательно перемешиваем все ингредиенты в большой миске.

Приятного аппетита!