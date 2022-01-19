Это без преувеличения, совершенный яичный салат! Подайте к столу блюдо со свежими булочками или хрустящими гренками.

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Рецепт быстрого салата из яиц

Время: 10 минут
Порции: 6


Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. Выложите яйца в кастрюлю с холодной водой, добавьте соли и отправьте на средний огонь.
  2. Доведите их до кипения и варите 8 минут.
  3. Снимите кастрюлю с плиты и слейте кипяток. Охладите яйца и почистите от скорлупы.


Фото Cafe delites

  1. Нарежьте яйца четвертинками и переложите в салатницу.
  2. Сдобрите солью и перцем.


Фото Cafe delites

  1. Аккуратно добавьте майонез, дижонскую горчицу, хрен, мелко нарезанный сельдерей, зелень и щепотку паприки.


Фото Cafe delites

  1. Пробуйте на вкус и, если нужно, добавьте еще специй по желанию.

Приятного аппетита!