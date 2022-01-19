Це без перебільшення, досконалий яєчний салат! Подайте до столу страву зі свіжими булочками або хрумкими грінками.
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Рецепт швидкого салату з яєць
- Час: 10 хвилин
- Порції: 6
Фото Cafe delites
Приготування:
- Викладіть яйця у каструлю з холодною водою, додайте солі та відправте на середній вогонь.
- Доведіть їх до кипіння та варіть 8 хвилин.
- Зніміть каструлю з плити та злийте окріп. Охолодіть яйця та почистіть від шкарлупи.
Фото Cafe delites
- Наріжте яйця четвертинками та перекладіть в салатницю.
- Присмачте сіллю і перцем.
Фото Cafe delites
- Акуратно додайте майонез, діжонську гірчицю, хрін, дрібно нарізану селеру, зелень і дрібку паприки.
Фото Cafe delites
- Пробуйте на смак і, якщо потрібно, додайте ще спецій за бажанням.
Смачного!