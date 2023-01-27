Кормим всю семью быстро и вкусно: рецепт спагетти с митболами
27 января 2023, 20:06Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Варианты быстрого и вкусного ужина становятся все более популярными, ведь к привычной нехватке времени добавилось отключение света. Сочетание спагетти и митболов – именно то, что нужно в таких случаях.
Когда речь заходит о быстром приготовлении блюд, то спагетти – одна из первых опций, которые приходят в голову. Существует множество вариантов их приготовления, но сочетание спагетти с митболами – особенное. Почему? Попытайтесь приготовить – и узнаете.
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Рецепт спагетти с митболами
Время: до 30 минут
Порций: 3
Вкусный ужин для всей семьи / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 1 ломтик белого хлеба (порезать большими кусками);
- 1 яйцо;
- 250 грамм фарша;
- 1 зубчик чеснока (натертый или мелко нарезанный);
- 15 грамм натертого сыра;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- половина крупно нарезанной луковицы;
- 1,5 натертой моркови;
- 2 нарезанных помидора;
- 1,5 столовой ложки томатной пасты;
- 0,5 чайной ложки сушеного орегано;
- 1 столовая ложка красного винного уксуса;
- 225 грамм спагетти;
- 800 миллилитров кипятка;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Хлеб с яйцом хорошо вымешиваем.
- Добавляем фарш, чеснок, 1/3 сыра и хорошо вымешиваем. Приправляем солью или перцем, делим на 9 – 10 частиц и формируем шарики.
- Жарим фрикадельки 2 – 3 минуты в большой сковороде или глубокой кастрюле на сильном огне.
- Добавляем лук и морковь, жарим 2 минуты.
- Добавляем помидоры, томатную пасту и уксус и аккуратно перемешиваем.
- Добавляем спагетти и кипяток, доводим до кипения.
- Убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим 15 минут. Макароны должны стать мягкими, а жидкость – густым соусом. Время от времени помешиваем, чтобы спагетти не слипались.
- При подаче посыпаем оставшимся сыром.
Приятного аппетита!