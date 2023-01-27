Коли мова заходить про швидке приготування страв, то спагетті – одна з перших опцій, які спадають на думку. Існує безліч варіантів їх приготування, але поєднання спагетті з мітболами – особливе. Чому? Спробуйте приготувати – і дізнаєтесь.
Не пропустіть Вибухове поєднання м'яса та овочів: рецепт особливого німецького рагу
Рецепт спагетті з мітболами
Час: до 30 хвилин
Порцій: 3
Смачна вечеря для усієї сім'ї / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 1 скибочка білого хліба (порізати великими шматками);
- 1 яйце;
- 250 грамів фаршу;
- 1 зубчик часнику (натертий або дрібно нарізаний);
- 15 грамів натертого сиру;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- половина крупно нарізаної цибулини;
- 1,5 натертої моркви;
- 2 порізаних помідори;
- 1,5 столової ложки томатної пасти;
- 0,5 чайної ложки сушеного орегано;
- 1 столова ложка червоного винного оцту;
- 225 грамів спагетті;
- 800 мілілітрів окропу;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Хліб з яйцем добре вимішуємо.
- Додаємо фарш, часник, 1/3 частину сиру та добре вимішуємо. Приправляємо сіллю або перцем, ділимо на 9 – 10 частинок та формуємо кульки.
- Смажимо фрикадельки 2 – 3 хвилини у великій сковорідці або глибокій каструлі на сильному вогні.
- Додаємо цибулю та моркву, смажимо 2 хвилини.
- Додаємо помідори, томатну пасту та оцет і обережно перемішуємо.
- Додаємо спагетті та окріп, доводимо до кипіння.
- Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та тушкуємо 15 хвилин. Макарони повинні стати м'якими, а рідина – густим соусом. Час від часу помішуємо, аби спагетті не злипалися.
- При подачі посипаємо рештою сиру.
Смачного!