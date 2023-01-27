Коли мова заходить про швидке приготування страв, то спагетті – одна з перших опцій, які спадають на думку. Існує безліч варіантів їх приготування, але поєднання спагетті з мітболами – особливе. Чому? Спробуйте приготувати – і дізнаєтесь.

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Рецепт спагетті з мітболами

Час: до 30 хвилин

Порцій: 3

Смачна вечеря для усієї сім'ї / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • 1 скибочка білого хліба (порізати великими шматками);
  • 1 яйце;
  • 250 грамів фаршу;
  • 1 зубчик часнику (натертий або дрібно нарізаний);
  • 15 грамів натертого сиру;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • половина крупно нарізаної цибулини;
  • 1,5 натертої моркви;
  • 2 порізаних помідори;
  • 1,5 столової ложки томатної пасти;
  • 0,5 чайної ложки сушеного орегано;
  • 1 столова ложка червоного винного оцту;
  • 225 грамів спагетті;
  • 800 мілілітрів окропу;
  • сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Хліб з яйцем добре вимішуємо.
  2. Додаємо фарш, часник, 1/3 частину сиру та добре вимішуємо. Приправляємо сіллю або перцем, ділимо на 9 – 10 частинок та формуємо кульки.
  3. Смажимо фрикадельки 2 – 3 хвилини у великій сковорідці або глибокій каструлі на сильному вогні.
  4. Додаємо цибулю та моркву, смажимо 2 хвилини.
  5. Додаємо помідори, томатну пасту та оцет і обережно перемішуємо.
  6. Додаємо спагетті та окріп, доводимо до кипіння.
  7. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та тушкуємо 15 хвилин. Макарони повинні стати м'якими, а рідина – густим соусом. Час від часу помішуємо, аби спагетті не злипалися.
  8. При подачі посипаємо рештою сиру.

Смачного!