Когда речь заходит о быстром приготовлении блюд, то спагетти – одна из первых опций, которые приходят в голову. Существует множество вариантов их приготовления, но сочетание спагетти с митболами – особенное. Почему? Попытайтесь приготовить – и узнаете.

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Рецепт спагетти с митболами

Время: до 30 минут

Порций: 3

Вкусный ужин для всей семьи / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 1 ломтик белого хлеба (порезать большими кусками);
  • 1 яйцо;
  • 250 грамм фарша;
  • 1 зубчик чеснока (натертый или мелко нарезанный);
  • 15 грамм натертого сыра;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • половина крупно нарезанной луковицы;
  • 1,5 натертой моркови;
  • 2 нарезанных помидора;
  • 1,5 столовой ложки томатной пасты;
  • 0,5 чайной ложки сушеного орегано;
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса;
  • 225 грамм спагетти;
  • 800 миллилитров кипятка;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Хлеб с яйцом хорошо вымешиваем.
  2. Добавляем фарш, чеснок, 1/3 сыра и хорошо вымешиваем. Приправляем солью или перцем, делим на 9 – 10 частиц и формируем шарики.
  3. Жарим фрикадельки 2 – 3 минуты в большой сковороде или глубокой кастрюле на сильном огне.
  4. Добавляем лук и морковь, жарим 2 минуты.
  5. Добавляем помидоры, томатную пасту и уксус и аккуратно перемешиваем.
  6. Добавляем спагетти и кипяток, доводим до кипения.
  7. Убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим 15 минут. Макароны должны стать мягкими, а жидкость – густым соусом. Время от времени помешиваем, чтобы спагетти не слипались.
  8. При подаче посыпаем оставшимся сыром.

Приятного аппетита!