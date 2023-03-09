Бисквитный омлет – это объемный и пышный завтрак, который можно подавать как солеными, так и сладкими приложениями. Его главный секрет – хорошо взбитые белки, которые сделают блюдо воздушным и крайне нежным.

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Рецепт бисквитного омлета

Время: 15 минут

Порций: 1

Приготовление:

  • Берем яйца, отделяем белки от желтков.
  • Белки взбиваем с щепоткой соли.
  • Добавляем муку и молоко, аккуратно перемешиваем массу.
  • На сковороде разогреваем масло, выливаем массу, накрываем крышкой и жарим по 5 минут с каждой стороны.
  • Подаем с любимыми сладкими или солеными приложениями.

Приятного аппетита!