Бисквитный омлет: как быстро приготовить оригинальный завтрак

9 марта 2023, 12:40
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Источник:

przepisy

Бисквитный омлет – это особое блюдо, которое можно приготовить как в сладком, так и в соленом варианте. Времени на него нужно совсем немного, а результат точно стоит внимания.

Бисквитный омлет – это объемный и пышный завтрак, который можно подавать как солеными, так и сладкими приложениями. Его главный секрет – хорошо взбитые белки, которые сделают блюдо воздушным и крайне нежным.

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Рецепт бисквитного омлета

Время: 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

3 яйца;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки муки;
– 100 миллилитров молока (можно регулировать по консистенции);
– 2 чайные ложки сливочного масла.

Приготовление:

  • Берем яйца, отделяем белки от желтков.
  • Белки взбиваем с щепоткой соли.
  • Добавляем муку и молоко, аккуратно перемешиваем массу.
  • На сковороде разогреваем масло, выливаем массу, накрываем крышкой и жарим по 5 минут с каждой стороны.
  • Подаем с любимыми сладкими или солеными приложениями.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська