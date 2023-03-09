Бисквитный омлет: как быстро приготовить оригинальный завтрак
9 марта 2023, 12:40Читати новину українською
Источник:przepisy
Бисквитный омлет – это особое блюдо, которое можно приготовить как в сладком, так и в соленом варианте. Времени на него нужно совсем немного, а результат точно стоит внимания.
Бисквитный омлет – это объемный и пышный завтрак, который можно подавать как солеными, так и сладкими приложениями. Его главный секрет – хорошо взбитые белки, которые сделают блюдо воздушным и крайне нежным.
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Рецепт бисквитного омлета
Время: 15 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки муки;
– 100 миллилитров молока (можно регулировать по консистенции);
– 2 чайные ложки сливочного масла.
Приготовление:
- Берем яйца, отделяем белки от желтков.
- Белки взбиваем с щепоткой соли.
- Добавляем муку и молоко, аккуратно перемешиваем массу.
- На сковороде разогреваем масло, выливаем массу, накрываем крышкой и жарим по 5 минут с каждой стороны.
- Подаем с любимыми сладкими или солеными приложениями.
Приятного аппетита!