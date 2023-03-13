Для вкусного завтрака: готовим гречку с молоком и орехами
13 марта 2023, 07:50Читати новину українською
Источник:ania starmach
Правильный завтрак – залог удачного дня. Заряд энергии и яркий вкус помогут набраться сил двигаться к новым свершениям.
Для того чтобы начать день хорошо, необходимо выбрать вкусный и сбалансированный завтрак. Один из вариантов – полезная гречневая крупа с молоком. Довольно необычно, но поверьте, результат заставит вас вернуться к этой опции снова.
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Рецепт гречки с молоком
Время: 30 минут
Порций: 2
Особенный завтрак / Фото ania starmachИнгредиенты:
– 0,5 стакана гречневой крупы;
– 150 миллилитров воды;
– 150 миллилитров растительного молока;
– 5 сушеных фиников;
– 1 горсть грецких орехов;
– 1 ложка меда;
– 1,5 столовой ложки какао;
– 1 ложка арахисового масла;
– 1 банан;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Крупу промойте, уложите в кастрюлю, залейте водой, посолите. Варить под крышкой на медленном огне около 15 минут.
- Порубите орехи и финики ножом (достаточно мелко).
- К крупам добавьте растительное молоко, какао, орехи и финики.
- Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы крупа не прилипла ко дну кастрюли.
- Разложите гречку в миски, добавьте банан и мед.
Когда необходимо завтракать?
Распространенная практика – есть в течение часа после пробуждения, чтобы подготовить свое тело к успешному дню. Время между 6 и 10 утра – идеальное для первого приема пищи. Всегда помните: то, что вы едите на завтрак, имеет большое влияние на остаток дня.