Для вкусного завтрака: готовим гречку с молоком и орехами

13 марта 2023, 07:50
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Источник:

ania starmach

Правильный завтрак – залог удачного дня. Заряд энергии и яркий вкус помогут набраться сил двигаться к новым свершениям.

Для того чтобы начать день хорошо, необходимо выбрать вкусный и сбалансированный завтрак. Один из вариантов – полезная гречневая крупа с молоком. Довольно необычно, но поверьте, результат заставит вас вернуться к этой опции снова.

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Рецепт гречки с молоком

Время: 30 минут
Порций: 2

Особенный завтрак / Фото ania starmach

Ингредиенты:
0,5 стакана гречневой крупы;
– 150 миллилитров воды;
– 150 миллилитров растительного молока;
– 5 сушеных фиников;
– 1 горсть грецких орехов;
– 1 ложка меда;
– 1,5 столовой ложки какао;
– 1 ложка арахисового масла;
– 1 банан;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Крупу промойте, уложите в кастрюлю, залейте водой, посолите. Варить под крышкой на медленном огне около 15 минут.
  2. Порубите орехи и финики ножом (достаточно мелко).
  3. К крупам добавьте растительное молоко, какао, орехи и финики.
  4. Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы крупа не прилипла ко дну кастрюли.
  5. Разложите гречку в миски, добавьте банан и мед.

Когда необходимо завтракать?


Распространенная практика – есть в течение часа после пробуждения, чтобы подготовить свое тело к успешному дню. Время между 6 и 10 утра – идеальное для первого приема пищи. Всегда помните: то, что вы едите на завтрак, имеет большое влияние на остаток дня.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська