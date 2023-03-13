Для того, щоб почати день гарно, необхідно обрати смачний та збалансований сніданок. Один із варіантів – корисна гречана крупа з молоком. Дещо незвично, але повірте, результат змусить вас повернутися до цієї опції знову.

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Рецепт гречки з молоком

Час: 30 хвилин
Порцій: 2

Особливий сніданок / Фото ania starmach

Приготування:

  1. Крупу промийте, покладіть в каструлю, залийте водою, посоліть. Варіть під кришкою на повільному вогні близько 15 хвилин.
  2. Порубайте горіхи та фініки ножем (досить дрібно).
  3. До крупи додайте рослинне молоко, какао, горіхи та фініки.
  4. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб крупа не прилипла до дна каструлі.
  5. Розкладіть гречку в миски, додайте банан і мед.

Коли необхідно снідати?


Поширена практика – їсти впродовж першої години після пробудження, щоб підготувати своє тіло до успішного дня. Час між 6 і 10 ранку – ідеальний для першого прийому їжі. Завжди пам'ятайте: те, що ви їсте на сніданок, має великий вплив на решту дня.