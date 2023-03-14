Идеальное сочетание: как приготовить вкусный завтрак из яиц и сыра

14 марта 2023, 08:30
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Источник:

bbcgoodfood

Удачный завтрак задает тон для всего дня. Именно поэтому нужно подходить к этому приему пищи ответственно, но это не значит, что придется тяжело работать.

Яйца – одна из самых популярных опций, когда речь идет о вкусном завтраке. Чтобы обыденность не надоедала, всегда стоит оставлять место для экспериментов, тем более, что они так же не требуют много усилий.

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Рецепт мафинов из яиц и сыра

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

3 яйца;
– 50 миллилитров молока;
– 6 маленьких булочек;
– 250 грамм помидоров черри (разрезанных пополам);
– 40 граммов тертого сыра чеддер;
– 2 нарезанных авокадо;
– немного растительного масла.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Взбиваем яйца с молоком.
  • Окунаем булочки в смесь, переворачиваем и отставляем на несколько минут.
  • Помидоры слегка запекаем в духовке.
  • Разогреваем сковороду и обжариваем булочки по несколько минут с каждой стороны.
  • Перекладываем булочки на противень, посыпаем сыром и запекаем 1 – 2 минуты, чтобы сыр расплавился.
  • Подаем на стол с помидорами и авокадо.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська