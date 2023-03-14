Яйца – одна из самых популярных опций, когда речь идет о вкусном завтраке. Чтобы обыденность не надоедала, всегда стоит оставлять место для экспериментов, тем более, что они так же не требуют много усилий.

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Рецепт мафинов из яиц и сыра

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 3 яйца;

– 50 миллилитров молока;

– 6 маленьких булочек;

– 250 грамм помидоров черри (разрезанных пополам);

– 40 граммов тертого сыра чеддер;

– 2 нарезанных авокадо;

– немного растительного масла.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Взбиваем яйца с молоком.

Окунаем булочки в смесь, переворачиваем и отставляем на несколько минут.

Помидоры слегка запекаем в духовке.

Разогреваем сковороду и обжариваем булочки по несколько минут с каждой стороны.

Перекладываем булочки на противень, посыпаем сыром и запекаем 1 – 2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Подаем на стол с помидорами и авокадо.

Приятного аппетита!