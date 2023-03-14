Яйца – одна из самых популярных опций, когда речь идет о вкусном завтраке. Чтобы обыденность не надоедала, всегда стоит оставлять место для экспериментов, тем более, что они так же не требуют много усилий.

Читайте также Котлета по-киевски – идеальное блюдо для всей семьи: как его приготовить всего за 15 минут

Рецепт мафинов из яиц и сыра

Время: 15 минут

Порций: 2

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Взбиваем яйца с молоком.
  • Окунаем булочки в смесь, переворачиваем и отставляем на несколько минут.
  • Помидоры слегка запекаем в духовке.
  • Разогреваем сковороду и обжариваем булочки по несколько минут с каждой стороны.
  • Перекладываем булочки на противень, посыпаем сыром и запекаем 1 – 2 минуты, чтобы сыр расплавился.
  • Подаем на стол с помидорами и авокадо.

Приятного аппетита!