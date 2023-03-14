Яйца – одна из самых популярных опций, когда речь идет о вкусном завтраке. Чтобы обыденность не надоедала, всегда стоит оставлять место для экспериментов, тем более, что они так же не требуют много усилий.
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Рецепт мафинов из яиц и сыра
Время: 15 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Взбиваем яйца с молоком.
- Окунаем булочки в смесь, переворачиваем и отставляем на несколько минут.
- Помидоры слегка запекаем в духовке.
- Разогреваем сковороду и обжариваем булочки по несколько минут с каждой стороны.
- Перекладываем булочки на противень, посыпаем сыром и запекаем 1 – 2 минуты, чтобы сыр расплавился.
- Подаем на стол с помидорами и авокадо.
Приятного аппетита!