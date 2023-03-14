Яйця – одна з найбільш популярних опцій, коли йдеться про смачний та поживний сніданок. Аби буденність не набридала, завжди варто залишати місце для експериментів, тим паче, що вони так само не потребують багато зусиль.

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Рецепт мафінів з яєць та сиру

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 3 яйця;

– 50 мілілітрів молока;

– 6 маленьких булочок;

– 250 грамів помідорів черрі (розрізаних навпіл);

– 40 грамів тертого сиру чеддер;

– 2 нарізаних авокадо;

– трішки рослинної олії.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Збиваємо яйця з молоком.

Занурюємо булочки у суміш, перевертаємо та відставляємо на кілька хвилин.

Помідори злегка запікаємо в духовці.

Розігріваємо сковорідку та обсмажуємо булочки по кілька хвилин з кожної сторони.

Перекладаємо булочки на деко, посипаємо сиром та запікаємо 1 – 2 хвилини, щоб сир розплавився.

Подаємо до столу з помідорами та авокадо.

Смачного!