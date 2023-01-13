Легкий салат с тунцем можно приготовить буквально через 10 минут и без электроэнергии. Из перечня зелени можно выбирать любимую или имеющуюся в холодильнике: пекинскую капусту, айсберг, рукколу, микс салата или шпинат.

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Если каждый раз выбирать другую зелень, салат тоже будет с другим вкусом. Такова небольшая кулинарная хитрость.

Рецепт салата с консервированным тунцем.

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– любимая зелень;

– 80 – 100 граммов тунца;

– помидор или томаты черри;

– 2 отварных куриных яйца, или 4 – 5 перепелиных;

– огурец;

– семена кунжута.

Для заправки:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– половина чайной ложки французской горчицы;

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка гранатового соуса;

– 1 чайная ложка соуса терияки;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Моем и нарезаем салат, или выкладываем уже готовые листья руколы или шпината.

Нарезаем произвольными кусочками очищенные вареные яйца, помидоры и огурец.