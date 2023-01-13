Легкий салат з тунцем можна приготувати буквально за 10 хвилин та без електроенергії. З переліку зелені можна обирати улюблену, або наявну в холодильнику: пекінську капусту, айсберг, руколу, мікс салату або шпинат.
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Якщо щоразу обирати іншу зелень, салат теж буде з іншим смаком. Така невеличка кулінарна хитрість.
Рецепт салату з консервованим тунцем
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Миємо та нарізаємо салат, або викладаємо вже готове листя руколи чи шпинату.
- Нарізаємо довільними шматочками очищені варені яйця, помідори та огірок.
- Викладаємо на салат овочі, подрібнений тунець та поливаємо все заправкою (просто все змішуємо у мисочці).
- Перед подачею посипаємо насінням кунжуту та смакуємо!