Легкий салат з тунцем можна приготувати буквально за 10 хвилин та без електроенергії. З переліку зелені можна обирати улюблену, або наявну в холодильнику: пекінську капусту, айсберг, руколу, мікс салату або шпинат.

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Якщо щоразу обирати іншу зелень, салат теж буде з іншим смаком. Така невеличка кулінарна хитрість.

Рецепт салату з консервованим тунцем

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– улюблена зелень;

– 80 – 100 грамів тунця;

– помідор або томати чері;

– 2 відварених курячих яйця, або 4 – 5 перепелиних;

– огірок;

– насіння кунжуту.

Для заправки:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– половина чайної ложки французької гірчиці;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка гранатового соусу;

– 1 чайна ложка соусу теріякі;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Миємо та нарізаємо салат, або викладаємо вже готове листя руколи чи шпинату.

Нарізаємо довільними шматочками очищені варені яйця, помідори та огірок.