Легкий салат с тунцом и овощами: рецепт без света

Когда в холодильнике минимум продуктов, но немного зеленые и консервированный тунец – голодными не останетесь.

Легкий салат с тунцем можно приготовить буквально через 10 минут и без электроэнергии. Из перечня зелени можно выбирать любимую или имеющуюся в холодильнике: пекинскую капусту, айсберг, рукколу, микс салата или шпинат.

Читайте также Звездные гости и известные бренд-шефы: кто стал первым участником нового кулинарного кастинг-шоу

Если каждый раз выбирать другую зелень, салат тоже будет с другим вкусом. Такова небольшая кулинарная хитрость.

Рецепт салата с консервированным тунцем.

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

– любимая зелень;– 80 – 100 граммов тунца;– помидор или томаты черри;– 2 отварных куриных яйца, или 4 – 5 перепелиных;– огурец;– семена кунжута.– 2 столовые ложки оливкового масла;– половина чайной ложки французской горчицы;– 1 чайная ложка соевого соуса;– 1 чайная ложка гранатового соуса;– 1 чайная ложка соуса терияки;– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Моем и нарезаем салат, или выкладываем уже готовые листья руколы или шпината.

Нарезаем произвольными кусочками очищенные вареные яйца, помидоры и огурец.