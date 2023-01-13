Легкий салат с тунцом и овощами: рецепт без света
13 января 2023, 10:48Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Когда в холодильнике минимум продуктов, но немного зеленые и консервированный тунец – голодными не останетесь.
Легкий салат с тунцем можно приготовить буквально через 10 минут и без электроэнергии. Из перечня зелени можно выбирать любимую или имеющуюся в холодильнике: пекинскую капусту, айсберг, рукколу, микс салата или шпинат.
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Если каждый раз выбирать другую зелень, салат тоже будет с другим вкусом. Такова небольшая кулинарная хитрость.
Рецепт салата с консервированным тунцем.
- Время: 10 минут
- Порции: 4
– любимая зелень;
– 80 – 100 граммов тунца;
– помидор или томаты черри;
– 2 отварных куриных яйца, или 4 – 5 перепелиных;
– огурец;
– семена кунжута.
Для заправки:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– половина чайной ложки французской горчицы;
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка гранатового соуса;
– 1 чайная ложка соуса терияки;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Моем и нарезаем салат, или выкладываем уже готовые листья руколы или шпината.
- Нарезаем произвольными кусочками очищенные вареные яйца, помидоры и огурец.
- Выкладываем на салат овощи, измельченный тунец и поливаем все заправкой (просто все смешиваем в мисочке).
- Перед подачей посыпаем семенами кунжута и наслаждаемся!