Легкий салат с тунцом и овощами: рецепт без света

13 января 2023, 10:48
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Вкусные домашние рецепты

Когда в холодильнике минимум продуктов, но немного зеленые и консервированный тунец – голодными не останетесь.

Легкий салат с тунцем можно приготовить буквально через 10 минут и без электроэнергии. Из перечня зелени можно выбирать любимую или имеющуюся в холодильнике: пекинскую капусту, айсберг, рукколу, микс салата или шпинат.

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Если каждый раз выбирать другую зелень, салат тоже будет с другим вкусом. Такова небольшая кулинарная хитрость.

Рецепт салата с консервированным тунцем.

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– любимая зелень;
– 80 – 100 граммов тунца;
– помидор или томаты черри;
– 2 отварных куриных яйца, или 4 – 5 перепелиных;
– огурец;
– семена кунжута.
Для заправки:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– половина чайной ложки французской горчицы;
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка гранатового соуса;
– 1 чайная ложка соуса терияки;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

  • Моем и нарезаем салат, или выкладываем уже готовые листья руколы или шпината.
  • Нарезаем произвольными кусочками очищенные вареные яйца, помидоры и огурец.

  • Выкладываем на салат овощи, измельченный тунец и поливаем все заправкой (просто все смешиваем в мисочке).
  • Перед подачей посыпаем семенами кунжута и наслаждаемся!
Автор: Богданна Рибак