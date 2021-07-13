Как правильно снимать цедру с цитрусовых и где ее использовать: советы кондитера

Если вы не знаете где использовать цедру любимого цитрусового, как правильно хранить очищенный фрукт или какой теркой пользоваться, чтобы не попала горькая кожура – кондитер Лиза Глинская охотно вам расскажет. Девушка рассказала о личных маленьких тайнах, о правильном снятии цедры и использовании в десертах и выпечке.

Как правильно снимать цедру

В выпечке и десертах можно использовать цедру всех цитрусовых: лимона, лайма, апельсина, мандарина или грейпфрута.

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Качество цедры зависит от того, насколько тонко вы ее срезали с кожи и насколько она тонкая. Толщина цедры должна быть около 2 миллиметра, не более.



Терка для цытрусових / Фото new idea food

Снимать цедру нужно с помощью специального ножа с острыми зубчиками, овощечисткой или теркой для цитрусовых.

Нож для снятия цедры или овощечистка хорошо работают только с твердыми фруктами, а вот с мандаринами возникнут проблемы. Для них лучше выбрать терку.

Терка для цитрусовых мелкая и острая, что позволяет снять только верхний слой из цитрусовых, а в нем как раз и содержатся нужные нам эфирные масла без горчинки. Главное – сильно не нажимайте на фрукт!

Где использовать цедру:

в тесте: дрожжевое, песочное, бисквиты;

в кремах;

в пудингах;

в творожных десертах;

в варенье;

в мороженом;

в напитках.

Если ароматизируете цедрой молоко или сливки, обязательно процедите его после того, как цитрусовые отдадут нужный вам запах.



Три метода снятия цедры / фото instructables

Добавляйте цедру в десерты сразу после снятия, так ее аромат будет выразительнее. Кстати, цедру можно замораживать!

️Секретное хранение фруктов без цедры от кондитерки

Если цитрусовые, с которых вы сняли цедру, вам сегодня не нужны – заверните их в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник. Так они дольше сохранятся и не засохнут снаружи.