Як правильно знімати цедру

У випічці та десертах можна використовувати цедру всіх цитрусових: лимона, лайма, апельсина, мандарина чи грейпфрута.

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Якість цедри залежить від того, наскільки тонко ви її зрізали зі шкіри та наскільки вона тонка. Товщина цедри повинна бути близько 2 міліметрів, не більше.



Тертка для цитрусових / Фото new idea food

Знімати цедру потрібно за допомогою спеціального ножа з гострими зубчиками, овочечисткою або терткою для цитрусових.

Ніж для зняття цедри або овочечистка добре працюють тільки з твердими фруктами, а от з мандаринами виникнуть проблеми. Для них краще обрати тертку.

Тертка для цитрусових – дрібна та гостра, що дозволяє зняти тільки верхній шар з цитрусових, а в ньому якраз і містяться потрібні нам ефірні олії без гіркуватості. Головне – сильно не натискайте на фрукт!

Де використовувати цедру:

у тісті: дріжджове, пісочне, бісквіти;

у кремах;

у пудингах;

у сирних десертах;

у варенні;

у морозиві;

у напоях.

Якщо ароматизовуєте цедрою молоко або вершки, обов'язково процідіть його після того, як цитрусові віддадуть потрібний вам запах.



Три методи знімання цедри / Фото instructables

Додавайте цедру у десерти одразу після зняття, так її аромат буде виразнішим. До речі, цедру можна заморожувати!

️Секретне зберігання фруктів без цедри від кондитерки

Якщо цитрусові, з яких ви зняли цедру вам сьогодні не потрібні – загорніть їх у шар харчової плівки та відправте в холодильник. Так вони довше збережуться та не засохнуть ззовні.