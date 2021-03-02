Рецепт вкусных чебуреков от шеф-повара Владимира Ярославского
Сочные, ароматные чебуреки по рецепту известного шеф-повара и судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" станут вашими любимыми - мы вам гарантируем!
Источник:Владимир Ярославский
Талантливый украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями вкусным рецептом сочных домашних чебуреков с мясом.
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Чебуреки – вкусное блюдо, начинками для которой могут быть как мясной фарш, так и разнообразные сыры и ягоды. Самыми популярными начинками для чебуреков является куриный, говяжий, свиной фарш и ассорти. Также чебуреки готовят с сыром, моцареллой или голубыми сырами, а из ягодных начинок лучше сочетаются с вишнями и яблоками.
Есть чебуреки лучше сложив их пополам, так чтобы образовался "конверт" и не вытекал сок,
– отметил Владимир Ярославский.
Шеф-повар научил как правильно готовить тесто на чебуреки и поделится рецептом вкусной начинки для них. Айда готовить вместе с нами!
Как приготовить тесто на чебуреки
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Залейте муку кипятком – 70 градусов.
- Перемешайте муку с кипятком деревянной ложкой и оставьте остыть.
- Теплое тесто перемешайте, при необходимости добавьте еще немного муки. Тесто должно быть эластичным, но не очень тугим.
- Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте отдохнуть.
Как приготовить начинку для чебуреков
Шеф-повар предложил приготовить фирменную начинку, которую сам обожает в чебуреках – это фарш, сыр и томат. Мы уверены, что вам понравится такая вариация начинки для чебуреков.
- Натрите на терке твердый сыр, соедините его с готовым мясным фаршем. Можно брать как говяжий, так и куриный или свиной, или ассорти.
- Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте ножом на кубики. Также мелко нарежьте томат или натрите его на терке.
- Соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте специй и воды – тщательно перемешайте начинку для чебуреков руками.
Как приготовить чебуреки
- Разделите тесто на порционные кусочки, раскатайте, подсыпая мукой, и вырежьте круг с помощью крышки.
- В центр теста выложите столовую ложку с горкой начинки, закройте края выпуская воздух и защипните вилкой.
- Разогрейте масло, проверьте, достаточно ли оно нагрето с помощью кусочка теста.
- Обжарьте чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки по 2 минуты. Чебурек готов когда начинает надуваться.
- Готовые чебуреки выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Подавайте готовые чебуреки на стол горячими. Приятного аппетита!
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