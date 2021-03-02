Сочные, ароматные чебуреки по рецепту известного шеф-повара и судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" станут вашими любимыми - мы вам гарантируем!

Талантливый украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями вкусным рецептом сочных домашних чебуреков с мясом.

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Чебуреки – вкусное блюдо, начинками для которой могут быть как мясной фарш, так и разнообразные сыры и ягоды. Самыми популярными начинками для чебуреков является куриный, говяжий, свиной фарш и ассорти. Также чебуреки готовят с сыром, моцареллой или голубыми сырами, а из ягодных начинок лучше сочетаются с вишнями и яблоками.

Есть чебуреки лучше сложив их пополам, так чтобы образовался "конверт" и не вытекал сок,

– отметил Владимир Ярославский.

Шеф-повар научил как правильно готовить тесто на чебуреки и поделится рецептом вкусной начинки для них. Айда готовить вместе с нами!

Как приготовить тесто на чебуреки

Ингредиенты:

– 275 г муки;

– 200 мл кипятка;

– соль по вашему вкусу.

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Залейте муку кипятком – 70 градусов. Перемешайте муку с кипятком деревянной ложкой и оставьте остыть. Теплое тесто перемешайте, при необходимости добавьте еще немного муки. Тесто должно быть эластичным, но не очень тугим. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте отдохнуть.

Как приготовить начинку для чебуреков

Шеф-повар предложил приготовить фирменную начинку, которую сам обожает в чебуреках – это фарш, сыр и томат. Мы уверены, что вам понравится такая вариация начинки для чебуреков.

Ингредиенты:

– 250 г мясного фарша;

– 1 томат;

– 1 большая луковица;

– 150 г твердого сыра;

– 25 г воды;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу;

– 500 мл масла для обжаривания.

Натрите на терке твердый сыр, соедините его с готовым мясным фаршем. Можно брать как говяжий, так и куриный или свиной, или ассорти. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте ножом на кубики. Также мелко нарежьте томат или натрите его на терке. Соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте специй и воды – тщательно перемешайте начинку для чебуреков руками.

Как приготовить чебуреки