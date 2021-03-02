Соковиті, ароматні чебуреки за рецептом відомого шеф-кухаря та судді кулінарного шоу "Мастер Шеф" стануть вашими улюбленими - ми вам гарантуємо!

Талановитий український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом соковитих домашніх чебуреків з м'ясом.

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Чебуреки – смачна страва начинками для якої можуть бути як м'ясний фарш, так і різноманітні сири та ягоди. Найпопулярнішими начинками для чебуреків є курячий, яловичий, свинячий фарш та асорті. Також чебуреки готують з твердим сиром, моцарелою чи блакитними сирами, а з ягідних начинок найкраще смакують з вишнями та яблуками.

Їсти чебуреки краще склавши їх навпіл, так щоб утворився "конверт" і не витікав сік, – зазначив Володимир Ярославський.

Шеф-кухар навчить як правильно готувати тісто на чебуреки та поділиться рецептом смачної начинки для них. Гайда готувати разом з нами!

Як приготувати тісто на чебуреки

Інгредієнти:

– 275 г борошна;

– 200 мл окропу;

– сіль на ваш смак.

Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Залийте борошно окропом – 70 градусів. Вимішайте борошно з окропом дерев'яною ложкою та залишіть охолонути. Тепле тісто вимішайте, за необхідністю додайте ще трішки борошна. Тісто повинне бути еластичним, але не дуже тугим. Накрийте тісто харчовою плівкою та залишіть відпочити.

Як приготувати начинку для чебуреків

Шеф-кухар запропонував приготувати фірмову начинку, яку сам обожнює в чебуреках – це фарш, твердий сир та томат. Ми впевнені, що вам сподобається така варіація начинки для чебуреків.

Інгредієнти:

– 250 г м'ясного фаршу;

– 1 томат;

– 1 велика цибулина;

– 150 г твердого сиру;

– 25 г води;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;

– 500 мл олії для обсмажування.

Натріть на тертці твердий сир, з'єднайте його з готовим м'ясним фаршем. Можна брати як яловичий, так і курячий чи свинячий, або асорті. Ріпчасту цибулю почистіть від лушпиння та дрібно наріжте ножем на кубики. Також дрібно наріжте томат або натріть його на тертці. З'єднайте всі підготовлені інгредієнти, додайте спецій та води – ретельно вимішайте начинку для чебуреків руками.

Як приготувати чебуреки