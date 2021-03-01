Мы научим вас как готовить настоящие домашние сосиски без примесей и консервантов, а хранить их можно в морозилке.

Домашние сосиски не сравнятся с магазинными, они намного вкуснее и полезнее. Приготовьте их из куриного филе и смакуйте ими до завтрака или до гарнира.

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Домашние куриные сосиски подойдут для диетического питания, для деток и в обычный рацион. Также сформированные сосиски можно заморозить и готовить в любое время.

Сосиски из куриного филе питательные, полезные и диетические, а еще чрезвычайно сочные.

Как приготовить домашние сосиски

Ингредиенты:

– 500 г куриного филе;

– зеленый лук на ваш вкус;

– 50 мл молока;

– 1 яйцо;

– специи на ваш вкус.