Рецепт диетических сосисок из куриного мяса: полезное блюдо на каждый день
Мы научим вас как готовить настоящие домашние сосиски без примесей и консервантов, а хранить их можно в морозилке.
Источник:инстаграм Fat Killers
Домашние сосиски не сравнятся с магазинными, они намного вкуснее и полезнее. Приготовьте их из куриного филе и смакуйте ими до завтрака или до гарнира.
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Домашние куриные сосиски подойдут для диетического питания, для деток и в обычный рацион. Также сформированные сосиски можно заморозить и готовить в любое время.
Сосиски из куриного филе питательные, полезные и диетические, а еще чрезвычайно сочные.
Как приготовить домашние сосиски
- Тщательно помойте куриное мясо, нарежьте его небольшими кусочками.
- Зеленый лук помойте водой, просушите и нарежьте мелкими кольцами.
- С помощью мясорубки или блендера измельчите курятину в однородную массу.
- Добавьте лук, специи, яйцо и молоко – перемешайте до однородной массы.
- На расстеленную пищевую пленку выложите две столовые ложки фарша и закручивайте в сосиску завязывая по краям.
- Отварите готовые сосиски в кипящей воде до готовности. Также заранее отваренные сосиски можно дополнительно обжарить на сковородке или гриле по желанию. Приятного аппетита!
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