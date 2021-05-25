Нежные, сочные чебуреки с кабачком и куриным фаршем с луком понравятся всем. Для начинки можно использовать сыр или грибы. Подавайте со сметаной и любимым соусом.
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Чебуреки с кабачком и куриным фаршем
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте масло, воду, перемешайте, замесите тесто.
- Зеленый лук помойте, очистите, измельчите ножом.
- Кабачки помойте, натрите на крупной терке.
- В миску с кабачками добавьте лук, фарш, муку, яйцо, воду, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции.
- Раскатайте тесто на середину выложите начинку, сформируйте чебурек, закрепите края.
- На сковороде с маслом обжарьте чебуреки в течение 5 – 7 минут с двух сторон до готовности начинки.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!