Ніжні, соковиті чебуреки з кабачком та курячим фаршем з цибулею сподобаються усім. Для начинки можна використовувати сир або гриби. подавайте зі сметаною та улюбленим соусом.
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Чебуреки з кабачком і курячим фаршем
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте олію, воду, перемішайте, замісіть тісто.
- Зелену цибулю помийте, почистіть, подрібніть ножем.
- Кабачки помийте, натріть на грубій тертці.
- У миску з кабачками додайте цибулю, фарш, борошно, яйце, воду, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розкачайте тісто, на середину викладіть начинку, сформуйте чебурек, закріпіть краї.
- На пательні з олією обсмажте чебуреки протягом 5 – 7 хвилин з двох сторін до готовності начинки.
- Викладіть на тарілку. Смачного!