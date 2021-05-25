Ніжні, соковиті чебуреки з кабачком та курячим фаршем з цибулею сподобаються усім. Для начинки можна використовувати сир або гриби. подавайте зі сметаною та улюбленим соусом.

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Чебуреки з кабачком і курячим фаршем

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте олію, воду, перемішайте, замісіть тісто.
  3. Зелену цибулю помийте, почистіть, подрібніть ножем.
  4. Кабачки помийте, натріть на грубій тертці.
  5. У миску з кабачками додайте цибулю, фарш, борошно, яйце, воду, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
  6. Розкачайте тісто, на середину викладіть начинку, сформуйте чебурек, закріпіть краї.
  7. На пательні з олією обсмажте чебуреки протягом 5 – 7 хвилин з двох сторін до готовності начинки.
  8. Викладіть на тарілку. Смачного!