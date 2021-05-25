В ХХ веке, в советское время, в Украине пользовалась популярностью городская и международная кухня: культовый салат "Оливье" с вареной колбасой, котлеты, тефтели (преимущественно свиные и говяжьи), отбивные с жесткого магазинного мяса, съедобности которому прибавлял молоток . А также – простенькие подливки, супы из курицы, чахохбили, плов, пельмени, сосиски, пирожки с ливером, заливное из языка, цыпленок табака... Коронным блюдом на столе было мясо по-французски – упрощенный вариант Veau Orloff (телятины по-орловски). Запекали его не под "буржуазным" соусом бешамель, как того требовала оригинальная рецептура, а с майонезом, который тогда выпускался в стандартных 200-граммовых баночках.

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Затем был период тотального дефицита 1990-х, после которого ежедневный рацион украинцев в который раз претерпел существенные изменения. Подбирая продукты питания, кроме цены, потребитель начал учитывать также их полезность. Свинина стоила довольно дорого, и ни для кого не было секретом, что это – довольно жирный вид мяса, поэтому она медленно начала отходить на второй план. Ведущее место в рационе людей заняла курятина – вкусная, диетическая (и при этом питательная) и недорогая. Другие виды белого и красного мяса конкуренцию курятине не сдали. Не только из-за цены – сложные рецепты из книг на кулинарные эксперименты рядовых украинцев не вдохновляли.



Курятина – вкусная, диетическая (и при этом питательная) и недорогая / Фото Shutterstock

Производство птицы в мире последние 60 лет растет – в соответствии со спросом на белое мясо. И сегодня лидером по объему потребления во многих странах, в том числе в Украине, является курятина. По сравнению с 2008 годом потребление мяса курицы украинцами возросло с 23 до 25 килограммов на человека в год. Свинины мы съедаем около 15 килограммов в год, говядины и телятины – 8 килограммов. Другие виды мяса (индюшатину, крольчатину, утятину, гусятину, баранину, мясо нутрий и конину) украинцы покупают довольно редко. Поэтому сосредоточимся на самых популярных у нас видах мяса.

Перед свининой, говядиной и телятиной курятина имеет три неоспоримых преимущества. Она:

диетическая,

дешевле,

универсальная.

Рассмотрим каждый из этих пунктов отдельно.

Польза для здоровья

И свинина, и говядина относятся к категории красного мяса, а курятина – к птице, то есть к белому. Красное мясо, в отличие от белого, не рекомендуется для ежедневного потребления. Его избыток в рационе (особенно в случае приготовления с большим количеством жира) повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, колоректального рака и вообще вероятность преждевременной смерти. Чтобы свести риски к минимуму, специалисты советуют отдавать предпочтение телятине и крольчатине, готовить их здоровым способом (варить, готовить на пару и в собственном соку) и подавать с овощами, богатыми клетчаткой.

Белое мясо, в том числе курятину, можно потреблять ежедневно.



Качественную курятину можно потреблять ежедневно / Фото Shutterstock

Мясо, как известно, белковый продукт. А белки являются строительным материалом для нашего тела: мышц, внутренних органов, костей, кожи – словом, до кончиков волос и ногтей. Состоит этот стройматериал из 22 аминокислот. И, чтобы исправно функционировать, организм требует всех 22-х. Девять из них он не способен самостоятельно синтезировать, а потому они должны поступать с пищей – как растительного (бобовыми, цельными злаками, орехами, некоторыми фруктами), так и животного происхождения (молочными и кисломолочными продуктами, яйцами, рыбой и мясом ).

Растительные белки являются неполноценными, то есть в их составе отсутствует хотя бы одна незаменимая аминокислота: в киноа, например, их девять, а в гречке – восемь. Кроме того, большинство продуктов животного происхождения богаты гемовым железом и усвояемой формой витамина В12, тем временем продукты растительного происхождения этих нутриентов не содержат.

Итак, белками богаты и свинина, и говядина с телятиной, и курятина. Почему же тогда смысл отдавать предпочтение последней? Прежде всего, потому, что куриное мясо по сравнению с другими видами мяса содержит больше белков и одновременно меньше жира (прежде всего, вредных насыщенных жирных кислот).

Важно также то, что белки из мяса птицы легко усваиваются, не утруждая пищеварительную и мочевыделительную системы.

Цена

Стоимость продуктов питания в Украине неуклонно растет, а вот зарплаты за ценами, к сожалению, не успевают. Доля от заработанного, которую украинцы тратят на питание, – самая высокая в Европе.



С курятины можно приготовить множество блюд / Фото Shutterstock

По соотношению расходов на продовольственные продукты и совокупным семейным доходом в рейтинге Министерства сельского хозяйства США, Украина занимает 93-е место из 100. На еду среднестатистическая украинская семья тратит более 42% своего бюджета, тогда как:

американская, канадская или британская – менее 10%;

немецкая, голландская или южнокорейская – до 15%;

польская, венгерская или болгарская – от 16 до 25%.

Неудивительно, что украинским семьям приходится соображать, как сэкономить так, чтобы экономия была в гривнах, а не на здоровье.

Проанализируем цены за февраль 2021-го:

килограмм свинины стоил в среднем 115 гривен 30 копеек;

говядины – 154;

курятины (филе) – 97 гривен 40 копеек.

То есть, отдавая предпочтение курятине, только на одном килограмме мяса потребитель экономил почти от 18 до более 55 гривен. За месяц набегала немаленькая сумма, которую можно было потратить на другие составляющие здорового меню: рыбу, орехи, свежие фрукты.

Универсальность

Сегодня украинцы стремятся питаться разнообразно, а потому миксуют традиционную украинскую кухню, адаптированные под современные реалии "бабушкины" рецепты с европейской, американской и азиатской кухнями. Поэтому, оказавшись у витрины с говяжьей или свиной вырезкой или куриным филе, мы выбираем мясо, из которого можно приготовить любое блюдо – в зависимости от настроения и времени, которое можем посвятить кулинарии. И в большинстве случаев это – курятина.

Вкусный борщ можно приготовить и на курице. Так же как из куриного филе – ароматную колбаску. А вот легкие котлетки для тех, кто заботится о тонкой талии или рельефных мышцах, даже на пару со свинины не выйдут. Не удастся удивить гостей и классическим "Цезарем" ресторанного уровня: свинина для этого салата слишком грубая, хотя вариации с ней также имеют своих поклонников.

Курятину можно сочетать со многими приправами и маринадами, готовить как основное блюдо, так и на закуску, подавать в горячем и холодном виде.

Поэтому, учитывая пользу, которое оно приносит здоровью, доступную цену и возможность приготовить множество блюд (от повседневных до праздничных), неудивительно, что куриное мясо прочно закрепилось в рационе украинцев...



Куриное мясо прочно закрепилось в рационе украинцев / Фото Shutterstock

Безусловным плюсом курицы является и то, что она продается как целой тушкой, так и порционно (отдельно – бедра, отдельно – крылышки и т.д.), можно купить ту часть, которая больше всего подходит к блюду, которое вы планируете приготовить. А это позволяет избегать нежелательного замораживания.

Кроме того, курица готовится быстрее, чем другие виды птицы (утятина или гусь), не говоря уже о красном мясе.

Каким будет меню украинцев через 100 – 200 лет

Об этом можем только гадать. Если не случится каких-то глобальных катаклизмов, надеемся, что наши потомки будут ответственно относиться к своему рациону. Пандемия COVID-19 показала, насколько уязвимым является наше здоровье. Человечество ждет еще много вызовов, поэтому здоровье будет оставаться для него приоритетом номер один.

Уже сегодня очевидно, что тренд здорового образа жизни популярности не потеряет. Так же, как и тренд экономии времени. Напротив, все больше людей будет предоставлять преимущество здоровым продуктам и все меньше найдется желающих провести полдня у плиты. Курятина подходит и тем, и тем, ведь является не только чрезвычайно питательной, но и простой в приготовлении, поэтому объемы ее производства будет расти во всем мире, и в Украине в частности.