Как приготовить чебуреки с кабачком и куриным фаршем: домашний рецепт

Если думаете, что приготовить на ужин. Мы подготовили для вас рецепт вкусных чебуреков с кабачком и куриным фаршем. Детали – в материале.
Нежные, сочные чебуреки с кабачком и куриным фаршем с луком понравятся всем. Для начинки можно использовать сыр или грибы. Подавайте со сметаной и любимым соусом.
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Чебуреки с кабачком и куриным фаршемИнгредиенты для теста:
– 2 стакана муки;
– 1 чайная ложка растительного масла;
– 50 миллилитров кипятка;
– растительное масло;
– соль. Ингредиенты:
– 1–2 кабачка;
– 250 граммов куриного фарша;
– 1 яйцо;
– зеленый лук;
– 50 миллилитров воды;
– растительное масло;
– перец;
– соль.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте масло, воду, перемешайте, замесите тесто.
- Зеленый лук помойте, очистите, измельчите ножом.
- Кабачки помойте, натрите на крупной терке.
- В миску с кабачками добавьте лук, фарш, муку, яйцо, воду, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции.
- Раскатайте тесто на середину выложите начинку, сформируйте чебурек, закрепите края.
- На сковороде с маслом обжарьте чебуреки в течение 5 – 7 минут с двух сторон до готовности начинки.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!