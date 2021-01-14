Известный шеф-повар и ресторатор поделился рецептом чебуреков. Как их правильно готовить – подробности в материале.

Евгений Клопотенко опубликовал рецепт на своей странице в инстаграм. Хрустящее тесто для чебуреков готовится очень просто, а для начинки используют фарш из говядины или телятины. Для того, чтобы чебурек был сочным – добавьте в фарш холодной воды.

Читайте также Вкусный кебаб с картофелем: домашний рецепт от Клопотенко

Как приготовить чебуреки

Ингредиенты для теста:

– 600 граммов муки;

– 250 мл воды;

– 1 ч. л сахара,

– 1 ч. л уксуса;

– 1 ст. л подсолнечного масла;

– соль.

Ингредиенты для начинки:

– 800 граммов фарша из говядины;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 ст. л зиры;

– 200 мл воды;

– подсолнечное масло;

– соль, перец.

Для приготовления теста для чебуреков тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с 250 мл теплой воды, добавьте масло, уксус, соль, сахар. Замесите эластичное тесто, оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут. Очистите чеснок, лук от кожуры, измельчить ножом. Чеснок натрите на крупной терке. В миске соедините фарш с луком, чесноком, добавьте 200 мл холодной воды, соль, перец, зиру, тщательно перемешайте. Разделите тесто на 8-12 шариков, раскатайте, выложите в середину фарш, сформируйте чебурек, смажьте края теста водой и закрепите их. На разогретой сковороде с маслом обжарьте чебуреки с обеих сторон до золотой корочки. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Как приготовить чебуреки – рецепт от Евгения Клопотенко в видео:​