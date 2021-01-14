Как приготовить вкусные чебуреки: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный шеф-повар и ресторатор поделился рецептом чебуреков. Как их правильно готовить – подробности в материале.
Евгений Клопотенко опубликовал рецепт на своей странице в инстаграм. Хрустящее тесто для чебуреков готовится очень просто, а для начинки используют фарш из говядины или телятины. Для того, чтобы чебурек был сочным – добавьте в фарш холодной воды.
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Как приготовить чебуреки
- Для приготовления теста для чебуреков тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с 250 мл теплой воды, добавьте масло, уксус, соль, сахар. Замесите эластичное тесто, оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Очистите чеснок, лук от кожуры, измельчить ножом. Чеснок натрите на крупной терке.
- В миске соедините фарш с луком, чесноком, добавьте 200 мл холодной воды, соль, перец, зиру, тщательно перемешайте. Разделите тесто на 8-12 шариков, раскатайте, выложите в середину фарш, сформируйте чебурек, смажьте края теста водой и закрепите их.
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте чебуреки с обеих сторон до золотой корочки. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Как приготовить чебуреки – рецепт от Евгения Клопотенко в видео:
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