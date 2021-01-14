Як приготувати смачні чебуреки: рецепт від Євгена Клопотенка
Відомий шеф-кухар і ресторатор поділився рецептом чебуреків. Як їх правильно готувати – подробиці у матеріалі.
Євген Клопотенко опублікував рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Хрустке тісто для чебуреків готується дуже просто, а для начинки використовують фарш із яловичини або телятини. Для того, щоб чебурек був соковитим – додайте до фаршу холодної води.
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Як приготувати чебуреки
- Для приготування тіста для чебуреків ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з 250 мл теплої води, додайте олію, оцет, сіль, цукор. Замісіть еластичне тісто, обгорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 30 хвилин.
- Почистіть часник, цибулю від шкірки, подрібніть ножем. Часник натріть на тертці.
- У мисці з'єднайте фарш з цибулею, часником, додайте 200 мл холодної води, сіль, перець, зіру, ретельно перемішайте.
- Розділіть тісто на 8-12 кульок, розкатайте, викладіть у середину фарш, сформуйте чебурек, змастіть краї тіста водою і закріпіть їх.
- На розігрітій пательні з олією обсмажте чебуреки з обох сторін до золотої скоринки. Викладіть на тарілку. Смачного!
Як приготувати чебуреки – рецепт від Євгена Клопотенка у відео:
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