Відомий шеф-кухар і ресторатор поділився рецептом чебуреків. Як їх правильно готувати – подробиці у матеріалі.

Євген Клопотенко опублікував рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Хрустке тісто для чебуреків готується дуже просто, а для начинки використовують фарш із яловичини або телятини. Для того, щоб чебурек був соковитим – додайте до фаршу холодної води.

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Як приготувати чебуреки

Інгредієнти для тіста:

– 600 грамів борошна;

– 250 мл води;

– 1 ч. л цукру;

– 1 ч. л оцту;

– 1 ст. л соняшникової олії;

– сіль.

Інгредієнти для начинки:

– 800 грамів фаршу із яловичини;

– 1 цибуля;

– 2 зубчика часнику;

– 1 ст. л зіри;

– 200 мл води;

– соняшникова олія;

– сіль, перець.

Для приготування тіста для чебуреків ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з 250 мл теплої води, додайте олію, оцет, сіль, цукор. Замісіть еластичне тісто, обгорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 30 хвилин. Почистіть часник, цибулю від шкірки, подрібніть ножем. Часник натріть на тертці. У мисці з'єднайте фарш з цибулею, часником, додайте 200 мл холодної води, сіль, перець, зіру, ретельно перемішайте. Розділіть тісто на 8-12 кульок, розкатайте, викладіть у середину фарш, сформуйте чебурек, змастіть краї тіста водою і закріпіть їх. На розігрітій пательні з олією обсмажте чебуреки з обох сторін до золотої скоринки. Викладіть на тарілку. Смачного!

Як приготувати чебуреки – рецепт від Євгена Клопотенка у відео: