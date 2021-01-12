Известный шеф-повар поделился рецептом приготовления кебаба с картофелем в духовке.

Евгений Клопотенко опубликовал рецепт на своей странице в инстаграм. Для приготовления можно использовать фарш из говядины или телятины. Для того, чтобы кебаб был сочным – добавьте в фарш холодной воды и непревзойденный вкус и аромат удивит всех.

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Как приготовить кебаб

Ингредиенты:

– 500 г говяжьего фарша;

– 5 картофелин;

– 1 ч. л молотого кориандра;

– 1 лук;

– 1 лимон;

– 1 томат;

– 2 ч. л молотой паприки;

– 1 пучок петрушки;

– 50-70 мл холодной воды;

– соль.

В миске смешайте фарш с соком лимона, добавьте молотой паприки, кориандр, соль, влейте в фарш 50-70 мл холодной воды, тщательно перемешайте. Очистите лук, нарежьте ломтиками. Томаты помойте, почистите, нарежьте полукольцами. Картофель помойте, почистите от кожуры, разрежьте на четыре части и отварите 10 минут в кастрюле в кипятке. Застелите противень пергаментом, выложите картофель, добавьте соль, паприку, лук, сок половины лимона. Разогрейте духовку до 200 градусов. Сформируйте из фарша кебабы, выложите на противень с картофелем, отправьте запекаться на 15-20 минут. Одновременно запекайте картофель, вытяните – 10-15 минут, а кебаб – до готовности. Выложите на тарелку кебаб с картофелем, томаты, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!

Рецепт кебаба с картофелем от Евгения Клопотенко в видео: